На ноябрьские праздники в Петербурге пустят ночные автобусы

На длинные ноябрьские выходные в Петербурге запустят ночные автобусы, чтобы люди могли добраться до дома всю ночь.

На ближайших выходных в Северной столице запустят ночные автобусы в связи с празднованием Дня народного единства. Как сообщает Пассажиравтотранс, машины будут курсировать три ночи подряд.

Автобусы пустят по дублирующим ветки метрополитена маршрутам 1М, 2М, 3М, 4М и 5М. они будут ездить с полуночи до шести утра в ночь на субботу, воскресенье и понедельник. Интервал движения у автобусов составит 30 минут. Оплатить проезд можно будет наличными или при помощи электронного проездного.

Сезон ночных автобусов завершится 12 ноября. Вернутся они на маршруты только в новогоднюю ночь.