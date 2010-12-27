На новый корпус НИИ имени Джанелидзе выделили 6,4 млрд рублей

Его должны построить к концу 2021 года.

На строительство будущего корпуса НИИ имени Джанелидзе на Будапештской улице потратят 6,4 млрд рублей. Власти города оценили, как ведутся работы. Они начались в июле 2019.

Директор института Валерий Парфенов сообщил, что в этом году на строительство уйдет 150 млн рублей из общей суммы, передает "ТАСС".

Новое здание расположится на площади 21 тыс.кв. метров и будет разноэтажным - от одного до четырех этажей. В нем будет восемь операционных, а также учебные комнаты. Его соединят с действующим корпусом НИИ двухэтажным переходом. Также появится подземный паркинг вместимостью 64 автомобиля.

Завершить все работы планируют к концу 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что формат "бережливой поликлиники" в Петербурге введут досрочно.

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