В Петербурге на заправке пары бензина обожгли оператора

В Петербурге на АЗС пострадал оператор от вспышки искры.

В Петербурге на Херсонском проезде 19 июля загорелась подземная емкость из-под бензина. Оператора демонтируемой АЗС получил ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Также пояснили, что в процессе "пропаривания" емкости на "Лукойле" замкнул парогенератор.

Воспламенение спровоцировала искра, которая осталась в пустой цистерне. К счатью, удалось избежать пожар, однако вспышка обожгла оператора.

Сотрудник АЗС самостоятельно отправился в больницу с ожогами верхней части. Спасатели решили перестраховаться и залили тару пеной.

Ранее мы сообщали о том, что в жилом доме на Авиаконструкторов произошел пожар.