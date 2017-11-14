На намыве Васильевского острова вместо парковки появился сквер

Здесь высадили 237 деревьев.

На намыве Васильевского острова вместо нелегальной парковки появился сквер, в котором высадили 237 деревьев. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Сквер и пешеходная зона появились вблизи жилищного комплекса "Я — Романтик". Ранее этот участок арендовала компания АО "Терра Нова", которая передала землю в субаренду индивидуальному предпринимателю. Он обустроил на территории парковки для автотранспорта. Однако в соответствии с проектом большая часть намывных территорий должна быть озеленена.

В результате здесь высадили 237 деревьев, среди которых липы и клен, а также установили скамейки, урны и смонтировали освещение.

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Фото: gov.spb.ru