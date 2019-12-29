Александр Беглов анонсировал строительство новых соцобъектов на намывных территориях Васильевского острова

По словам губернатора Санкт-Петербурга, в ближайшие годы здесь появятся 2 новых детских сада и 1 школа.

В ближайшие годы Смольный будет работать над расширением социальной инфраструктуры новых жилых микрорайонов, расположенных на намывных территориях Васильевского острова. Губернатор Александр Беглов анонсировал открытие здесь 2 новых детских садов и 1 общеобразовательной школы. Об этом он заявил в ходе выступления на открытии первого детского сада на на намывных территориях.

Месяц назад я был здесь, в этом садике. Местные жители попросили ускорить ввод объекта. И вот сегодня открыт. Я считаю, что это хороший подарок новоселам. Новоселам всегда приходится тяжело, потому что они осваивают новый микрорайон, где нет тех благ, которые есть в других районах, которые давно существуют. Но зато эти блага появятся в будущем. Здесь появится хорошая инфраструктура. Этот детский садик - просто замечательный, с бассейном. В 2022 году появятся еще 2 новых детских сада. А в этом году мы начнем строить школу здесь. Пройдет определенное время, и у вас будет одна из лучших инфраструктур, такие вот объекты для наших детишек. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что в Петербурге открыли первый детский сад на намывных территориях.