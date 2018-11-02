На набережной Обводного канала произошло тройное ДТП: пострадал светофор

От удара одну из иномарок отбросило в сторону и в результате автомобиль снес светофор.

В пятницу, 2 ноября, на набережной Обводного канала произошло тройное ДТП с участием Яндекс-такси, "Ауди" и "Тойота Камри". Мобильный корреспондент сообщает, что в результате аварии пострадал светофор.

От удара Ауди отбросило и авто снес светофор уточняет корреспондент

На кадрах видно, что иномарки находятся в сильном повреждении: оторваны бампера, помяты капоты, выбиты фары и стела.

На месте работают полицейские и медики.

О состоянии водителей пока не сообщали.

Ранее мы сообщали о том, что на Зверинской иномарка столкнулась с автобусом, в котором были пассажиры

Видео:Piter.TV