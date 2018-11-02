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На набережной Обводного канала произошло тройное ДТП: пострадал светофор

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От удара одну из иномарок отбросило в сторону и в результате автомобиль снес светофор.

В пятницу, 2 ноября, на набережной Обводного канала произошло тройное ДТП с участием Яндекс-такси, "Ауди" и "Тойота Камри". Мобильный корреспондент сообщает, что в результате аварии пострадал светофор.

От удара Ауди отбросило и авто снес светофор

уточняет корреспондент

На кадрах видно, что иномарки находятся в сильном повреждении: оторваны бампера, помяты капоты, выбиты фары и стела. 

На месте работают полицейские и медики. 

О состоянии водителей пока не сообщали. 

Ранее мы сообщали о том, что на Зверинской иномарка столкнулась с автобусом, в котором были пассажиры 

Видео:Piter.TV

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Теги: дтп обводный канал , тройное дтп обводный канал
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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