На набережной Обводного канала произошло тройное ДТП: пострадал светофор

В пятницу, 2 ноября, на набережной Обводного канала произошло тройное ДТП с участием Яндекс-такси, "Ауди" и "Тойота Камри". Мобильный корреспондент сообщает, что в результате аварии пострадал светофор.
От удара Ауди отбросило и авто снес светофор
уточняет корреспондент
На кадрах видно, что иномарки находятся в сильном повреждении: оторваны бампера, помяты капоты, выбиты фары и стела.
На месте работают полицейские и медики.
О состоянии водителей пока не сообщали.
Ранее мы сообщали о том, что на Зверинской иномарка столкнулась с автобусом, в котором были пассажиры
Видео:Piter.TV