Появилось видео массового ДТП на Обводном канале

В пятницу, 16 августа, в центре города столкнулись 3 легковушки и пассажирский микроавтобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Инцидент произошел на Обводном канале. По словам корреспондента, виновник ДТП на белом автомобиле. Мужчина утверждает, что авария произошла из-за того, что его ослепило солнце. Очевидцы сообщают, что легковушка врезалась в микроавтобус, а остальные столкновения произошли по инерции.
Предварительно, серьезно никто не пострадал.
На месте ожидают полицейских.
Ранее мы сообщали о том, что на базе "Салова" перестрелка: есть пострадавшие.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )