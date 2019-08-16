Появилось видео массового ДТП на Обводном канале

Предварительно, серьезно никто не пострадал.

В пятницу, 16 августа, в центре города столкнулись 3 легковушки и пассажирский микроавтобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на Обводном канале. По словам корреспондента, виновник ДТП на белом автомобиле. Мужчина утверждает, что авария произошла из-за того, что его ослепило солнце. Очевидцы сообщают, что легковушка врезалась в микроавтобус, а остальные столкновения произошли по инерции.

Предварительно, серьезно никто не пострадал.

На месте ожидают полицейских.

Ранее мы сообщали о том, что на базе "Салова" перестрелка: есть пострадавшие.

Видео:Piter.TV