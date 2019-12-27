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На набережной Черной речки спасатели тушили "Шевроле"
Сегодня, 6:55
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lesjasap

На набережной Черной речки спасатели тушили "Шевроле"

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Пострадавших нет.

На набережной Черной речки, дом 1 спасатели залили полыхающий "Шевроле". Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС по региону. Специалисты рассказали, что проблема с транспортным средством возникла вечером 3 февраля в Приморском районе города. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера экстренной службы около 22 часов вечера.

С пламенем выехали бороться пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Пожарным удалось справиться с возгоранием за 15 минут. Частично машина оказалась уничтожена. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Байконурской сгорел автомобиль.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гу мчс, набережная черной речки, шевроле
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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