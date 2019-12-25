На музыкальный фестиваль в Рускеале отправятся дополнительные "Ласточки"

В обратном направлении состав отправится в 23:30 и прибудет в Петербург в 04:23 следующего дня. Остановки предусмотрены на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала и Сортавала-Центр.

На музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony отправятся дополнительные "Ласточки", сообщают в пресс-службе РЖД.

Так, 16 июля для посетителей фестиваля запустят скоростной поезд №829. Из Петербурга он отправится в 11:15, а в Рускеалу прибудет в 16:40. В обратном направлении состав отправится в 23:30 и прибудет в Петербург в 04:23 следующего дня. Остановки предусмотрены на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала и Сортавала-Центр.

Добавим, что музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в июле в разных локациях горного парка "Рускеала": в мраморном карьере и каньоне, на железнодорожной платформе прозвучит классическая, танцевальная и этно музыка.

Ранее мы писали, что на ОЖД 25 пожарных поездов готовы к оперативной работе в жаркий сезон. В арсенале каждого пожарного поезда находятся две цистерны с водой объемом 120 тонн, пенообразователи, насосная станция, мотопомпы, переносная электростанция, необходимый запас инструмента.

Фото: Piter.tv

