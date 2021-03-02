Наталья П. рассказала о домогательствах со стороны Ива Россье.

На москвичку, обвинившую в харассменте посла Швейцарии, завели уголовное дело о мошенничестве. Наталья П. рассказала, что 60-летний Ив Россье начал приставать к ней (его помощнице) с 2017 года, когда прибыл в Россию. Женщина уточнила, что находится замужем и воспитывает двух дочерей. Она работает в ведомстве с 2001 года.

Женщина рассказала изданию Mash о том, что во время Чемпионата мира по футболу, когда швейцарская делегация находилась в Ростове-на-Дону, Россье попал в ее гостиничный номер в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы поставил перед сотрудницей ультиматум. Женщине пришлось уйти с работы, так как она не хотела отвечать иностранцу взаимностью.

Согласно швейцарскому законодательству, каждый месяц из зарплаты удерживается 10% — это так называемые социальные взносы, которые уходили на накопительный счёт в Швейцарии. За 17 лет накопилось 5 миллионов рублей, мне этого не заплатили Наталья, интервью LifeShot

По данным LifeShot, после ухода с должности, бывшее руководство предположительно начало звонить новым работодателям Натальи и рассказывать о подлоге документов и мошенничестве со стороны бывшей сотрудницы. В настоящее время россиянка написал письмо в Минюст и МИД Швейцарии, в котором потребовала отстранить от работы Россье. Наталью обвинили в мошенничестве. Пострадавшая просит российское МВД и СК РФ проверить факты домогательства со стороны экс-руководителя, а также эпизоды с клеветой, травлей и оскорблениям со стороны посла и министерства посольства.

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Фото и видео: Telegram/Mash

