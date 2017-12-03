На могиле скульптора Ястребенецкого в Петербурге установят надгробие

Могила художника находится на "Литераторских мостках" Волковского кладбища.

В воскресенье, 29 октября, со дня рождения народного художника РСФСР, петербургского скульптора Григория Ястребенецкого исполнилось 100 лет. Как сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на сына скульптора Александра Ястребенецкого, на данный момент разрабатывается проект скульптурного надгробия ля могилы творца.

Напомним, что Григорий Ястребенецкий скончался в марте 2022 года, за полтора года до своего векового юбилея. Могила художника находится на "Литераторских мостках" Волковского кладбища.

Отец и мама похоронены в одной могиле. Поэтому будет двойное надгробие, так мы решили с коллегами-архитекторами. Надгробие будет выполнено в сером камне. Пока еще говорить об окончательном облике рано. Александр Ястребенецкий, сын Григория Ястребенецкого

По словам архитектора Вадима Спиридонова, который ведёт разработку проекта, памятник находится на этапе согласования. Планируется установить надгробие весной 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Царском Селе начали подготовку скульптур к зиме.

Фото: Александр Глуз/ "Петербургский дневник"