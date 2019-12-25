Пустовать площади будут до осени.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что на месте гастронома "Стокманн" появится другая торговая сеть. Об этом сообщают в пресс-службе ретейлера "Лэнд".

Предствители ретейлера отмечают, что компания договорилась с арендодателем прекратить торговую деятельность 15 июня. Отмечается, что площади будут пустовать до осени. Известно, что соответствующее решение принято из-за падения оборота на фоне пандемии коронавируса

По некоторым данным, в ноябре на этой площади разместится сеть магазинов "Азбука Вкуса".

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