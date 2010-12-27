Пассажиров маршрута трамвая номер 100 будут возить "Витязь" и "Богатырь"

К концу недели на проспекте Просвещения на маршрут номер 100 заступят трамваи "Витязь-М" и "Богатырь".

На трамвайный маршрут в Петербурге под номером 100 выйдут новейшие транспортные средства “Витязь-М” и “Богатырь”. Об этом сообщил представители пресс-службы профильного комитета. Ожидается, что петербуржцы и гости Северной столицы смогут прокатиться на этих трамваях уже к концу недели.

Трамваи созданы специально для условий, в которых необходима повышенная вместимость. Маршрут находится в усиленном режиме. Интервал движение составов максимально приближен к ожиданию в метро и составляет менее трех минут. Также для данных трамваев характерна низкая посадка.

С “Богатырем” история еще интереснее. Петербург станет первым российским городом, в котором начнет курсировать данный вид трамвая.

Напомним, что движение трамвая проходит по проспекту Просвещения. За год по данному пути проехало около 15 миллионов пассажиров.