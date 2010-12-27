Пассажиров маршрута трамвая номер 100 будут возить "Витязь" и "Богатырь"

На трамвайный маршрут в Петербурге под номером 100 выйдут новейшие транспортные средства “Витязь-М” и “Богатырь”. Об этом сообщил представители пресс-службы профильного комитета. Ожидается, что петербуржцы и гости Северной столицы смогут прокатиться на этих трамваях уже к концу недели.
Трамваи созданы специально для условий, в которых необходима повышенная вместимость. Маршрут находится в усиленном режиме. Интервал движение составов максимально приближен к ожиданию в метро и составляет менее трех минут. Также для данных трамваев характерна низкая посадка.
С “Богатырем” история еще интереснее. Петербург станет первым российским городом, в котором начнет курсировать данный вид трамвая.
Напомним, что движение трамвая проходит по проспекту Просвещения. За год по данному пути проехало около 15 миллионов пассажиров.
Интервал максимально приближен к интервалам метро и составляет менее трех минут, только утром и вечером в час пик приходится 15 минут ждать трамвай 100 на остановке. Интервалы автобуса №121 также не соответсвуют заявленным 6 минутам. Люди с трудом вталкиваются и в трамвай и автобус, так как после отмены маршруток на проспекте Просвещения люди не могут доехать нормально до метро.