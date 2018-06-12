На "марше материнского гнева" в Александровском саду задержали восемь человек

Еще одному петербуржцу удалось сбежать.

За акцию протеста "Марш материнского гнева" в Северной столице Петербурга задержано восемь человек. Об этом сообщают очевидцы. Местные жители рассказали. что еще одного участника мероприятия, которого правоохранительные органы пытались доставить в отделение, они не смогли догнать.

О задержании оппозиционеров рассказали в социальной сети "Вконтакте" пользователи группы "Помощь задержанным в Питере". По их данным, большую часть увезли в 74 отдел. По одному человеку держат в 28 и 1 отделениях.

Напомним, что протест состоялся днем 10 февраля. Местные жители поддержали Анастасию Шевченко из Ростова-на-Дону. Марш прошел в нескольких городах.На территории Петербурга протестующие собрались в Александровском саду.

Фото: Piter.tv