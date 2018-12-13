На майских праздниках выборгские велосипедисты "Фаворита" приняли участие в нескольких велогонках

На майских праздниках в Выборге прошел ряд велопробегов. Их участниками стали спортсмены спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит Выборг".

На майских праздниках в Выборге прошел ряд велопробегов. Их участниками стали спортсмены спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит Выборг".

В Испании в период с 03 по 05 мая прошла многодневная гонка Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendoc с участием профессиональных команд. Российскую команду представляла команда "Газпром-Русвело", в составе которой выступил фаворитовец Власов Александр.

По итогам гонки фаворитовец завоевал бронозовую медаль, побив в нынешнем сезоне рекорд дургих велогонщиков "Фаворита".





2 мая в Санкт-Петербурге прошла традиционная велогонка - критериум на Дворцовой площади. Выборжане завоевали две медали - Кулаков Максим с 31 очками стал победителем гонки среди юниоров. Его товарищ по команде Кузнецов Дмитрий заработал 15 очков и занял 3 место.

Все этапы гонки на протяжении всего дня сопровождал небольшой дождь и сильный ветер, создающие препятствия на пути к победе для спортсменов.





Со 2 по 9 мая в Орле завершились Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди юношей 15-16 и 13-14 лет. Капитан старших юношей, Ермаков Роман, благодаря слаженным командным действиям, за все соревновательные дни завоевал 4 медали - два "золота", по "серебру" и "бронзе". Награждение проводил Денис Меньшов.

Также, помимо медалей и кубков, спортсмены получили памятные подарки и денежную помощь.

Стоит также отметить успешное выступление единственного фаворитовца в подгруппе юношей 13-14 лет Степанова Владислава. В групповой гонке Влад занял 7 место.

Источник: Общественное объединение "Фаворит Выборг"