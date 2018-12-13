На майских праздниках ФСБ не пустила через границу порядка 400 человек

Стало известно, что в Петербург незаконно пытались проникнуть граждане Индии, Бангладеш, Афганистана, Судана, Камеруна, Сенегала, Ганы, Нигерии и Ирана.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, с 30 апреля по 12 мая границу пересекли более 900 тысяч человек и порядка 147 тысяч транспортных средств. Почти 400 человек не были пропущены.

Пограничники предотвратили попытки провоза более 8,3 тысячи пачек сигарет на сумму более 800 тысяч рублей. Помимо этого удалось пресечь ввоз в Россию запрещенных веществ в крупном размере.

Итогом майской работы пограничных служб стал найденный схрон оружия в Сланцевском районе Ленобласти. Там находились боеприпасы и взрывчатые вещества. На русско-финской границе удалось обнаружить трех преступников из Ирана, которые закупились плоскогубцами, картами местности, а также запаслись теплыми вещами и продуктами.