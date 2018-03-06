На Лесной улице сотрудники УКС слили у детского садика отходы в канализацию

В Новом Девяткино ЧП: грузовик вылил содержимое бака в канализацию у детского садика.

В Новом Девяткино сотрудники организации УКС вылили отходы в канализационный люк. По сообщению очевидцев, один из представителей фирмы еще и помочился в отверстие.

Вопиющий случай произошел в половину первого дня 6 марта на территории Всеволожского района Ленобласти. Около дома шесть на Лесной улице рабочие незаконно слили отходы строительной компании в общественную канализацию. Прохожие отмечают, что кроме этого мужчина “засветил” половые органы прямо перед детской площадкой.

Местные жители смогли заснять на видео двух мужчин, которые копаются в люке на дороге. Один з них одет в рабочую форму. Рядом пригнан служебный грузовик.

Видео и фото: Вконтакте/Девяткино Online

