На лавочке у пансионата "Балтиец" обнаружили труп мужчины

В Репино на лавочке скончался руководитель транспортного учреждения, работавший с депутатами и чиновниками.

В поселке Репино на территории пансионата “Балтиец” обнаружено тело директора организации, занимающейся предоставлением автомобильного обслуживания.

О трупе правоохранительным органам сообщили прохожие. По словам очевидцев, мужчина лежал на скамейке днем 25 октября. От него пахло алкоголем. Инцидент произошел на Приморском шоссе.

Как выяснилось позже, пострадавшим оказался руководитель бюджетного автотранспортного учреждения “Смольнинское”. Подведомственная компания занимается предоставлением транспорта городским чиновникам и депутатам.

Полицейские не выявили на теле погибшего следы насильственной смерти. С собой у мужчины обнаружено два мобильных телефона, ключи и бумажник с 20 тысячами рублей.