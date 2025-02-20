На Кузбассе при пожаре погиб семилетний мальчик

Отца ребенка госпитализировали с ожогами.

На территории Кемеровской области в пожаре погиб семилетний мальчик. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренной службы. Известно, что инцидент произошел на территории города Междуреченска. Спасатели установили, что отец вместе с ребенком оказались в ловушке. Однако взрослому человеку удалось добраться до окна, а затем ему помогли выбраться на улице специалисты ГУ МЧС. Во время тушения огня они нашли тело погибшего. В дыму несовершеннолетний не смог вовремя соориентироваться, а родитель из соседней комнаты не смог помочь сыну. В настоящее время отец погибшего госпитализирован с ожогами в больницу.

Известно, что открытое горение на 58 квадратных метров ликвидировали 10 человек личного состава и четыре единицы техники МЧС России.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации печи.

В Курской области загорелся жилой дом.

Фото и видео: ГУ МЧС России