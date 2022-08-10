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На конференции в Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани

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Причины смерти Мохаммад аль-Кахтани устанавливаются.

На конференции в Египте скончался известный дипломат из Саудовской Аравии Мохаммад аль-Кахтани. Трагедия зафиксирована во время проведения Арабо-Африканской конференции в Каире.

Где бы вы ни были, смерть настигнет вас. Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем.

Мохаммад аль-Кахтани, дипломат

Это высказывание стало последним для спикера мероприятия, которое он успел произнести перед своей гибелью. Местные журналисты уточнили, что иностранец был приглашен в качестве эксперта ради речи по борьбе с контрафактной продукцией. неожиданно для участников мероприятия аль-Кахтани упал в обморок. К пострадавшему сразу же бросились медики, но спасти пациента им не удалось. На текущий момент причина смерти мужчины устанавливается.

Комздрав опроверг информацию о смерти подростка в стоматологии в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: египет, каир, мохаммад аль-кахтани, саудовская аравия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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