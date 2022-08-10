На конференции в Египте скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани

Причины смерти Мохаммад аль-Кахтани устанавливаются.

На конференции в Египте скончался известный дипломат из Саудовской Аравии Мохаммад аль-Кахтани. Трагедия зафиксирована во время проведения Арабо-Африканской конференции в Каире.

Где бы вы ни были, смерть настигнет вас. Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем. Мохаммад аль-Кахтани, дипломат

Это высказывание стало последним для спикера мероприятия, которое он успел произнести перед своей гибелью. Местные журналисты уточнили, что иностранец был приглашен в качестве эксперта ради речи по борьбе с контрафактной продукцией. неожиданно для участников мероприятия аль-Кахтани упал в обморок. К пострадавшему сразу же бросились медики, но спасти пациента им не удалось. На текущий момент причина смерти мужчины устанавливается.

Комздрав опроверг информацию о смерти подростка в стоматологии в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / SHOT