Комздрав опроверг информацию о смерти подростка в стоматологии в Петербурге

В новостях сообщалось, что школьнику поставили укол, после чего ему стало плохо и он умер.

В комитете по здравоохранению опровергли новости о смерти 14-летнего подростка в стоматологической клинике Красносельского района.

Во вторник, 9 августа, ряд СМИ опубликовали информацию, согласно которой в стоматологической клинике мальчику сделали укол, ему стало плохо и он скончался.

Случай проверили в комздраве.

Информация о смерти 14-летнего подростка в стоматологической поликлинике в Красносельском районе не соответствует действительности и является фейком. отметили в ведомстве

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