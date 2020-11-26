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Комздрав опроверг информацию о смерти подростка в стоматологии в Петербурге
Сегодня, 17:54
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Комздрав опроверг информацию о смерти подростка в стоматологии в Петербурге

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В новостях сообщалось, что школьнику поставили укол, после чего ему стало плохо и он умер.

В комитете по здравоохранению опровергли новости о смерти 14-летнего подростка в стоматологической клинике Красносельского района.

Во вторник, 9 августа, ряд СМИ опубликовали информацию, согласно которой в стоматологической клинике мальчику сделали укол, ему стало плохо и он скончался. 

Случай проверили в комздраве.

Информация о смерти 14-летнего подростка в стоматологической поликлинике в Красносельском районе не соответствует действительности и является фейком.

отметили в ведомстве

Фото: Pexels

Теги: опровержение, смерть подростка в стоматологии, фейковая новость
Категории: Лента новостей,

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