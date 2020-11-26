Комздрав опроверг информацию о смерти подростка в стоматологии в Петербурге

В комитете по здравоохранению опровергли новости о смерти 14-летнего подростка в стоматологической клинике Красносельского района.
Во вторник, 9 августа, ряд СМИ опубликовали информацию, согласно которой в стоматологической клинике мальчику сделали укол, ему стало плохо и он скончался.
Случай проверили в комздраве.
Информация о смерти 14-летнего подростка в стоматологической поликлинике в Красносельском районе не соответствует действительности и является фейком.
отметили в ведомстве
Фото: Pexels
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