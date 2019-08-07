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Фанаты: на концерте Rammstein в Риге не было никакого пожара

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Ранее многие СМИ сообщили о возгорании декораций на концерте.

Ранее многие СМИ сообщили о возгорании декораций на концерте группы Rammstein в Риге. Однако, как сообщили фанаты группы, никакого пожара не было, все пиротехническое шоу прошло по плану. Об этом сообщила Культуромания. 

Rammstein уже выступили в Москве и Санкт-Петербурге. Петербуржцы, которые не были на концерте, также увидели дым у "Газпром Арены" и подумали о возгорании. Но все прошло гладко.

В мировом турне Rammstein представляют свой новый альбом, релиз которого прошел 17 мая. 

В Петербурге очередь на концерт начали занимать за сутки до начала выступления. 

Видео: YouTube/ Zeb Cremers

Теги: rammstein, концерт, рига
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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