Фанаты: на концерте Rammstein в Риге не было никакого пожара

Ранее многие СМИ сообщили о возгорании декораций на концерте.

Ранее многие СМИ сообщили о возгорании декораций на концерте группы Rammstein в Риге. Однако, как сообщили фанаты группы, никакого пожара не было, все пиротехническое шоу прошло по плану. Об этом сообщила Культуромания.

Rammstein уже выступили в Москве и Санкт-Петербурге. Петербуржцы, которые не были на концерте, также увидели дым у "Газпром Арены" и подумали о возгорании. Но все прошло гладко.

В мировом турне Rammstein представляют свой новый альбом, релиз которого прошел 17 мая.

В Петербурге очередь на концерт начали занимать за сутки до начала выступления.

Видео: YouTube/ Zeb Cremers