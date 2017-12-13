На казахстанском полигоне испытали модернизированную противоракету "Амур"

Противоракету РФ модернизировали в ответ на новую ядерную доктрину США.

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане был произведен испытательный запуск модернизированной противоракеты, сообщает ФБА "Экономика Сегодня". Его расположение и рельеф местности затрудняют наблюдение за происходящим на полигоне со спутников, потому все передовое российское оружие испытывается там.

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью", - сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России полковник Андрей Приходько.

Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков: "Эти снаряды шахтного базирования, предназначены для отражения ограниченного ядерного удара – это оговаривалось в договоренностях между СССР и США, из которых американцы впоследствии вышли. Россия продолжает улучшать эти ракеты, делать их более эффективными, такие испытания проходят периодически".

Эти ракеты создавались еще в 1970-х годах во времена аналоговых технологий, и теперь есть возможность их усовершенствовать

"В модернизированной версии противоракеты использованы цифровые технологии, современные материалы и компоненты, а также новый вид топлива, что позволило существенно улучшить ее характеристики: существенно повысить скорость и дальность полета. В качестве боевой части ракеты используется термоядерный заряд – он позволяет бороться как с одиночными целями, так и с массированным ударом, когда направлены сразу несколько ракет", - заключает Алексей Леонков.

Известно, что модернизация "Амура" проводилась с учетом принятия американцами новой ядерной доктрины. Штаты в ней упоминали различные виды боеприпасов, в том числе "крылатые ракеты с ядерными боеголовками".

Видео: Министерство обороны РФ