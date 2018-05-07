На газоне в Казанском сквере шоу мыльных пузырей: полиция не вмешивалась

Клоун-иностранец развлекал прохожих.

В Казанском сквере на газоне расположился клоун-иностранец с мыльными пузырями. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В самый разгар весны, когда на улице больше +17 градусов тепла, на улицы Петербурга выходят самые разные представители творческих профессий. Один из таких 7 мая стал клоун-иностранец. В этот раз петербуржцев и гостей города развлекали шоу мальных пузырей. Клоун для создания мыльных пузырей использовал специальную самодельную конструкцию.

Забавно, что самого "создателя" пузырей это очень забавляло. На протяжении всего видео с его лица не сходила улыбка, что уже писать про проходящих мимо детей.

Интересен тот момент, что сотрудники полиции не стали вмешиваться в представление и прогонять клоуна, хоть в сквере и висят таблички "По газону не ходить".

Видео: Piter.TV