Более 200 фильмов покажут на международном фестивале "Бессонница"

Фестиваль откроется 19 июля в Калужской области.

Более 200 фильмов покажут в рамках международного анимационного фестиваля "Бессонница". Событие пройдет 19 июля в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В этом году фестиваль пройдет в юбилейный пятый раз. Днем участников события ждут мастер-классы, лекции и семинары от художников и режиссеров анимационных картин. Вечером все желающие смогут посмотреть мультики на двух десятиметровых экранах. Все мероприятия будут проходить на открытом воздухе. Партнером фестиваля стала студия "Союзмультфильм".

Ранее мы писали, что 28 и 29 июля в Петербурге пройдет VK Fest.

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