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На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
Сегодня, 12:26
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nadezhda_sib

На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

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Автомобильное движение будет временно приостановлено.

Движение по трассе "Кола" полностью перекроют на 45 минут для разведения Ладожского моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекроют 17-го августа с 15:00 до 15:45. Мост в Кировском районе Ленобласти разведут для прохода вверх по реке судна "Фрея" и буксира "Павловск". Отмечается, что температура воздуха не должна превышать +25 градусов, а скорость ветра ― 15 м/с. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школах Ленобласти состоятся линейки 1 сентября. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост, развод моста, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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