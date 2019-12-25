На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Автомобильное движение будет временно приостановлено.

Движение по трассе "Кола" полностью перекроют на 45 минут для разведения Ладожского моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекроют 17-го августа с 15:00 до 15:45. Мост в Кировском районе Ленобласти разведут для прохода вверх по реке судна "Фрея" и буксира "Павловск". Отмечается, что температура воздуха не должна превышать +25 градусов, а скорость ветра ― 15 м/с.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школах Ленобласти состоятся линейки 1 сентября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"