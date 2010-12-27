Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Завтра на трассе "Кола" разведут Ладожский мост на 45 минут
Сегодня, 14:30
0
Butenko
131

Завтра на трассе "Кола" разведут Ладожский мост на 45 минут

0
 
 

В четверг, 7 сентября, Ладожский мост будет разведен с 10.00 до 10.45.

Ладожский мост на трассе "Кола" разведут ради прохода танкера "Балтик Сигал". Как сообщает пресс-служба "УпрДор Северо-Запад", в четверг, 7 сентября, переправу, расположенную у деревни Марьино, разведут на 45 минут. В связи с этим будет полностью перекрыто движение транспорта по трассе "Кола" в направлениях на Петербург и Мурманск. Водителям придется подождать с 10.00 по 10.45: именно в это время под створками моста пройдет крупный танкер с высотным габаритом в 25 метров.

Сообщается, что эта операция полностью согласована с администрацией "Волго-Балта". "Балтик Сигал" пройдет по Неве под Ладожским мостом, после чего движение по "Коле" будет восстановлено. Водителям рекомендуют спланировать свой маршрут по трассе в этот день.

Напомним, что федеральная трасса "Кола" связывает Петербург с Петрозаводском, Мурманском и норвежской границей. Ранее мы писали, что трассу "Кола" перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь.

 

Теги: ладожский мост , новости питера , новости спб , федеральная трасса кола
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5