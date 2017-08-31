Трассу "Кола" перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

Водителей ждет сюрприз на федеральной трассе «Кола». В районе города Лодейное Поле в Ленинградской области дорогу перекроют из-за разводки моста через реку Свирь.

На дорогах Ленобласти продолжают вводить ограничения движения. На этот раз будет перекрыт проезд по федеральной дороге Р-21 "Кола". В четверг, 31 августа, нельзя будет проехать по трасе в районе города Лодейное Поле в Ленинградской области. Причина в разводке моста через реку Свирь.

С 10.30 до 12.30 будет разведен мост для пропуска судна. Из-за этого будет полностью перекрыто движение по трассе в районе 236-го километра.

"Данный мост совмещённый. Предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта", - напоминают в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Водителей просят учесть эту информацию и учитывать ограничения в своем пути.