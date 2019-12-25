В местной общине считают это преступление основанном на почве ненависти.

На еврейском кладбище в Вильнюсе нарисовали свастику. Об этом рассказали на Facebook представители местной общины. По данным очевидцев, нацистский знак размещен на указателе в Пирамонтас (Шнипишкес) в столице Литвы. Представители общины сочли, что власти страны неуважительно относятся к памятникам на данной территории. Прибывшие на место преступления представители закона не смогли собрать образцы материала злоумышленника, которым были измазана табличка. Этим пришлось заняться председателю общины.

"Художник" достаточно внимательно следил за рассматриваемым объектом. Также прискорбно, что, когда полицейские были вызваны на место происшествия, последние так и не смогли должным образом оценить это явное преступление на почве ненависти. пресс-служба еврейской общины Литвы

Известно, что нацистский символ появился на табличке, которая призывает посетителей кладбища уважать место последнего упокоения представителей еврейского народа.

В Приамурье завели дело об осквернении мемориала.

Фото: Facebook / Lietuvos žydų bendruomenė

