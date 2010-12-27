В Выборгском районе рабочие обнаружили спрятанные в электроподстанции человеческие останки

В Ленобласти обнаружили спрятанные останки человека.

В поселке Каменка обнаружили замурованные кости и части тела человека. Ужасающую находку нашли на электроподстанции в кабельном лотке,который был засыпан землей и зарос травой.

Делом занимается следственный комитет по Выборгскому району Ленинградской области. Сообщается, что о человеческих останках правоохранительным органам стало известно 7 ноября. Они были спрятаны в 300 метрах от военного городка и в 30 метрах от поворота на поселок Кирилловское. Кости обнаружены петербуржцами, которые занимались земляными работами на данном участке.

Известно, что территория подстанции была обнесена забором. Место, в котором нашли останки, специально засыпано землей.

В настоящее время части тела погибшего направлены на медицинскую экспертизу.