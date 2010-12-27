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В Выборгском районе рабочие обнаружили спрятанные в электроподстанции человеческие останки
Сегодня, 9:39
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lesjasap
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В Выборгском районе рабочие обнаружили спрятанные в электроподстанции человеческие останки

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В Ленобласти обнаружили спрятанные останки человека.

В поселке Каменка обнаружили замурованные кости и части тела человека. Ужасающую находку нашли на электроподстанции в кабельном лотке,который был засыпан землей и зарос травой. 
 
Делом занимается следственный комитет по Выборгскому району Ленинградской области. Сообщается, что о  человеческих останках правоохранительным органам стало известно 7 ноября.  Они были спрятаны в 300 метрах от военного городка и в 30 метрах от поворота на поселок Кирилловское. Кости обнаружены петербуржцами, которые занимались земляными работами на данном участке. 
 
Известно, что территория подстанции была обнесена забором. Место, в котором нашли останки, специально засыпано землей. 
 
В настоящее время части тела погибшего направлены на медицинскую экспертизу. 
Теги: каменка , останки , части тела , человеческие останки , электроподстанция
Категории: Новости СПб

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