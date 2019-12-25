На экс-спикера парламента Чукотки завели уголовное дело о превышении полномочий

Он оформил себе фиктивное увольнение, чтобы получить пенсионные выплаты и "золотой парашют", а также выписывал себе незаконные премии.

Бывшего председателя Чукотской окружной Думы Александра Маслова заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

По версии следователей, Маслов ежегодно выписывал себе незаконные премии, чем нанес ущерб бюджету в размере девяти миллионов рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Отмечается, что нарушения были выявлены в результате прокурорской проверки.

Считаю, что Маслов – должен быть наказан особенно строго, поскольку своими действиями дискредитировал власть и государство в целом <…> Вдвойне возмутительно, что эта многомиллионная вакханалия творилась на Чукотке, где уровень зарплат остается одним из самых низких. Александр Хинштейн, депутат ГД

По его словам, Маслова также проверяют на причастность к другим преступлениям. В частности, силовики заинтересовались его якобы фиктивным увольнением, благодаря которому он смог получить пенсионные выплаты и "золотой парашют". Парламентарий отметил, что 10 ноября Маслова исключили из "Единой России".

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Фото: скриншот Youtube/ВМЕСТЕ-РФ