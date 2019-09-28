Денежные средства были скрыты в "Забайкальской топливно-энергетической компании".

Против двух бывших вице-премьеров правительства Забайкалья возбуждено уголовное дело. Виктора Паздникова и Марину Кириллову органы подозревают в сокрытии налогов, сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Макаров.

Паздников до недавнего времени работал в кабинете министров и отвечал за строительство, ЖКХ, транспорт и связь. Кириллова была переизбрана в ЗакС и покинула должность вице-премьера краевого правительства.

Известно, что Паздников проходит по делу, как пособник преступления. Денежные средства были скрыты в "Забайкальской топливно-энергетической компании". Ее задолженность составляла порядка 60 млн рублей. Кириллова, зная о инкассовых поручениях налоговой инспекции на счета компании, разработала схему, которая позволила компании вести деятельность в обход собственных расчетных счетов. Виктора Позднякова Кириллова привлекла в схему, чтобы он, пользуясь служебным положением перечислял предназначенные ЗабТЭК субсидии на счета другого юрлица.

Правоохранительные органы уже провели обыски в служебных кабинетах и дома у подозреваемых.

Видео: Altes Media