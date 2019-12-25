На дамбе в Петербурге закроют одну полосу движения из-за ремонта

Ограничения будут действовать 15 сентября.

Из-за ремонтных работ на дамбе Петербурга вводятся ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Во вторник, 15 сентября, с 9:30 до 17:00 только левая полоса будет доступна на 11-м км САД КЗС. Водителей просят обратить на это внимание и заранее планировать свой маршрут.

Также автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима, об обязанности следить за знаками, дорожной разметкой.

На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"