На дамбе в Петербурге закроют одну полосу движения из-за ремонта

Из-за ремонтных работ на дамбе Петербурга вводятся ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.
Во вторник, 15 сентября, с 9:30 до 17:00 только левая полоса будет доступна на 11-м км САД КЗС. Водителей просят обратить на это внимание и заранее планировать свой маршрут.
Также автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима, об обязанности следить за знаками, дорожной разметкой.
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения.
Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"
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