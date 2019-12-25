Сотрудники Росгвардии вывезли для безопасной утилизации.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что на чердаке жилого дома в Петербурге нашли гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

В районный отдел полиции обратился 29-летний монтажник коммерческой организации. Он обнаружил гранату во время установки интернет-оборудования в одном из домов на Подольской улице.

Сотрудники Росгвардии в итоге вывезли боеприпас зеленого цвета и обезвредили его.

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