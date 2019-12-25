В Невском районе обнаружили мину времён ВОВ

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что на Шлиссельбургском проспекте обнаружили мину времён ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Мину обнаружили при проведении работ по благоустройству у дома 49 на Шлиссельбургском проспекте. Боеприпас скрывался в привезённом грунте.
В итоге мину ликвидировали росгвардейцы.
Ранее мы сообщали о том, что традиционный выстрел из пушки Петропавловской крепости 5 июня посвятят прорыву морской минной блокады Ленинграда.
Фото:Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу
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