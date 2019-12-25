Традиционный выстрел из пушки Петропавловской крепости 5 июня посвятят прорыву морской минной блокады Ленинграда

Выстрел из пушки произведет капитан 2-го ранга в отставке, ветеран боевых действий.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что выстрел из пушки Петропавловской крепости 5 июня посвятят прорыву морской минной блокады Ленинграда. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по культуре.

Известно, что выстрел произведет капитан 2-го ранга в отставке Николай Иванов.

Николай Иванов стал инициатором установки на Серафимовском кладбище памятного знака морякам тральщиков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, позже соответствующий памятник установили в Кронштадте.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вступил в силу первый этап смягчения режима самоизоляции.

Фото: k-obr.spb.ru