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На борту упавшего у Шпицбергена вертолёта находились ученые из Петербурга

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Минэнерго РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа вертолёта, который потерпел крушение 26 октября в Арктике. Среди них были трое сотрудников петербургского НИИ Арктики и Антарктики.

Стал известен список пассажиров и членов экипажа вертолета, потерпевшего крушение 26 октября в Арктике. По данным, опубликованным Минэнерго РФ, среди них были трое сотрудников петербургского НИИ Арктики и Антарктики. Об этом пишет "Фонтанка".

Согласно данным ведомства, на борту МИ-8 находились командир экипажа Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров, а также инженер Алексей Королев. Сотрудники НИИ Арктики и Антарктики были пассажирами рухнувшего вертолета. Среди них: Олег Голованов, Николай Фадеев и 25-летний Максим Каулио. Голованов же состоял в группе гидрологического мониторинга, в декабре ему исполнится 44 года.

Ранее Piter.tv сообщал, что Российский вертолет упал в море около Шпицбергена.  

Теги: вертолет упал у шпицбергена , мировые новости , новости спб
Категории: Новости СПб

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