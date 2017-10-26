На борту упавшего у Шпицбергена вертолёта находились ученые из Петербурга

Минэнерго РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа вертолёта, который потерпел крушение 26 октября в Арктике. Среди них были трое сотрудников петербургского НИИ Арктики и Антарктики.

Стал известен список пассажиров и членов экипажа вертолета, потерпевшего крушение 26 октября в Арктике. По данным, опубликованным Минэнерго РФ, среди них были трое сотрудников петербургского НИИ Арктики и Антарктики. Об этом пишет "Фонтанка".



Согласно данным ведомства, на борту МИ-8 находились командир экипажа Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров, а также инженер Алексей Королев. Сотрудники НИИ Арктики и Антарктики были пассажирами рухнувшего вертолета. Среди них: Олег Голованов, Николай Фадеев и 25-летний Максим Каулио. Голованов же состоял в группе гидрологического мониторинга, в декабре ему исполнится 44 года.



Ранее Piter.tv сообщал, что Российский вертолет упал в море около Шпицбергена.