Спасатели готовятся поднять со дна разбившийся у Шпицбергена Ми-8 с учеными из Петербурга

Группа российских спасателей собирается поднимать с морского дня вертолет Ми-8, упавший в море недалеко от архипелага Шпицберген. В четверг, 2 ноября, к месту трагедии прибыл норвежский корабль с дистанционным оборудованием, способный увезти 250 тонн.
В течение дня специалисты МЧС России совместно с норвежскими властями и экипажем судна будут прорабатывать технические вопросы касающиеся поднятия судна со дна.
Евгений Саидов, руководитель оперативной группы МЧС России на Шпицбергене
Водолазы из нескольких отрядов продолжают осматривать разбившийся вертолет, а также искать погибших. На 2 ноября им удалось исследовать более 60 тысяч квадратный метров дна вдоль береговой линии пролива Исфьерден.
Вертолет разбился в районе архипелага по пути из поселка Пирамида в Баренцбург 26 октября. На борту находились пять членов экипажа и трое ученых из Петербурга. Ранее Piter.tv сообщал, что У Шпицбергера из воды подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8.
Видео и фото: МЧС России