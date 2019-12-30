На борту Thai Airways, летевшего в Индонезию, умерли 2 пассажира

На борту самолета, летевшего в Индонезию, скончались мужчина и женщина.
Рейс Thai Airways летел в Индонезию из Джидды (Саудовская Аравия). Двое пассажиров, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо. Экипаж запросил экстренную посадку в Шри-Ланке (аэропорт Бандаранаика). Ко времени приземления пассажиры скончались.
Другие подробности не сообщаются.
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Фото: pixabay.com
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