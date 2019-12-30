На борту Thai Airways, летевшего в Индонезию, умерли 2 пассажира

Причина смерти 2 пассажиров неизвестна.

На борту самолета, летевшего в Индонезию, скончались мужчина и женщина.

Рейс Thai Airways летел в Индонезию из Джидды (Саудовская Аравия). Двое пассажиров, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо. Экипаж запросил экстренную посадку в Шри-Ланке (аэропорт Бандаранаика). Ко времени приземления пассажиры скончались.

Другие подробности не сообщаются.

Сегодня ранее: СК окончательно назвал виновного в трагедии в Шереметьево, когда погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа.

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