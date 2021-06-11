В Ленобласти подали 26 тысяч заявок на догазификацию

На данный момент в работе уже 21,5 тысячи из поданных заявок.

Ленобласть продолжает вести работы по догазификации – бесплатному подведению газопроводов к земельным участкам, на которых расположены частные дома. Планы на текущие год – подведение газа к 43 тысячам участков. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

На данный момент в работе уже 21,5 тысячи из поданных заявок. 8,7 тысяч жителей региона заключили договоры на догазификацию. Выполнены работы по 3361 договору – подведен газ к границе участков домовладений, 786 случаях газ проведен от забора до дома.

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти