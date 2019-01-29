На балкон к петербурженке прилетела хищная птица

В комментариях под публикацией спорят: осоед, сокол, канюк или другой представитель.

Вечером в среду, 3 июня, петербурженка поделилась фото и видео необычного инцидента: к ней на балкон прилетело "чудо". Опознать, что за птица решила передохнуть на окне, не удалось.

В комментариях под публикацией горожане обменялись своими догадками и предложениями, чем можно покормить гостя. Сама девушка сообщила, что птица просидела на балконе около 15 минут, ее крылья были не повреждены. Однако порядка двадцати ворон и чаек не давали хищнику взлететь.

Ранее мы писали, что у бизнес-центра в Петроградском районе нашли обессиленного осоеда.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"