На автомобильной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Перекроют движение на 45 минут.

3 октября на автодороге федерального значения "Кола" полностью перекроют автомобильное движение на 45 минут, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С 10 до 10.45 разведут Ладожский мост рядом с деревней Марьино Ленобласти, чтобы вниз по реке Неве смогла пройти яхта. У водного транспорта есть согласование с ФКУ "Администрация "Волго-Балт".

Разводка Ладожского моста может производиться при температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее мы узнали, что Петербург и Таллин с 1 ноября свяжет новый автобусный рейс.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"