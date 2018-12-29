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На Заводском проспекте грабители вынесли из квартиры около 300 тысяч рублей
Сегодня, 8:06
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lesjasap

На Заводском проспекте грабители вынесли из квартиры около 300 тысяч рублей

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Оперативники ищут разбойников.

В Колпинском районе Петербурга неизвестные грабители незаконно проникли  жилую квартиру по Заводскому проспекту. Преступление совершено 21 января. О нем сотрудникам полиции рассказал пострадавший владелец жилплощади.

С заявлением обратился местный житель 1987-го года рождения. По его словам, двое мужчин напали на него, применили физическую силу, после чего вынесли из помещения ценное имущество и деньги. В общей сложности жертва грабежа лишилась 295 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

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Теги: грабеж, заводской проспект, квартирные воры, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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