На Заводском проспекте грабители вынесли из квартиры около 300 тысяч рублей

Оперативники ищут разбойников.

В Колпинском районе Петербурга неизвестные грабители незаконно проникли жилую квартиру по Заводскому проспекту. Преступление совершено 21 января. О нем сотрудникам полиции рассказал пострадавший владелец жилплощади.

С заявлением обратился местный житель 1987-го года рождения. По его словам, двое мужчин напали на него, применили физическую силу, после чего вынесли из помещения ценное имущество и деньги. В общей сложности жертва грабежа лишилась 295 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv