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На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

 На запорожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили более 175 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что упреждающие действия позволили нанести поражение противнику вблизи таких населенных пунктов как Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Работа велась при взаимодействии с авиацией и артиллерийскими подразделениями.

Уничтожено два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: krab, всу, игорь конашенков, минобороны, польша, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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