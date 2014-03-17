Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

На запорожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили более 175 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что упреждающие действия позволили нанести поражение противнику вблизи таких населенных пунктов как Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Работа велась при взаимодействии с авиацией и артиллерийскими подразделениями.

Уничтожено два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России