На Заневском проспекте открылся пункт вакцинации иностранцев

Стоимость вакцинирования для пришедших в частном порядке иностранных граждан составляет 3500 рублей.

Во вторник, 24 августа, в Петербурге открылся новый пункт вакцинации в ТЦ "Платформа" на Заневском проспекте. Информация об этом появилась на сайте ГК "Эко-безопасность".

В пункте ежедневно могут привиться 100 человек. Пункт работает с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00. Стоимость вакцинирования для пришедших в частном порядке иностранных граждан "Спутником Лайт" составляет 3500 рублей.

Пациентам выдаётся на руки справка о вакцинации, также данные передаются в Единый федеральный реестр вакцинированных. При наличии профиля на портале Госуслуг данные передаются туда.

Почти 1,5 млн петербуржцев получили первый компонент вакцины от COVID-19.

Фото: ВКонтакте / Медицинский центр "Эко-безопасность"