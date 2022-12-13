На Замшина задержали угонщика "Мерседеса"

Правоохранители поймали 29-летнего петербуржца, который угнал черный Mercedes. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Еще осенью в полицию обратился владелец машины. Житель города рассказал стражам порядка, что его иномарку угнали в период с 19 по 26 сентября. Спустя несколько дней правоохранители нашли автомобиль заявителя, злоумышленник оставил авто на Лиговском проспекте.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. На днях полицейские задержали угонщика. Выяснилось, что у подозреваемого уже есть судимость по статье 228 УК РФ.
Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга на 32-летнего туриста напали злоумышленники с ножом.
Фото: Pxhere
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