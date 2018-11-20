На Загребском мать с ребенком попали под колеса 60-летнего водителя

Автомобилист сбил двоих людей на переходе.

Во Фрунзенском районе вечером 30 января автомобилист сбил женщину с малышом, которые переходили по зеленому сигналу светофора. Шофер не заметил людей на регулируемом пешеходном переходе. В результате 41-летняя местная жительница и ее четырехлетний ребенок госпитализированы.

По сообщениям очевидцев, от сильного удара жертвы разлетелись в разные стороны. Инцидент произошел на Загребском бульваре.Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Мать отправлена в НИИ имени Джанелидзе, а ребенок - в детскую больницу имени Раухфуса. Об этом заявляет пресс-служба ГИБДД по региону.

Известно, что виновником аварии стал 60-летний мужчина, он двигался на машине от Будапештской улицы к Бухарестской по Дунайскому проспекту. Около дома 26 в 18 часов произошло столкновение.

Фото: Piter.tv

