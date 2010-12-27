В Петербурге на ЗСД закрывают заезды из-за ремонта дороги

С 23.00 11 мая до 6 часов 14 мая закроют заезды на ЗСД, относящиеся к набережной реки Екатерингофки.

На Южном участке ЗСД восстанавливают дорожное покрытие основного хода, съездов и заездов. В связи с этим событием на дорогах вводятся ограничения движения. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

С 23.00 11 мая до 6 часов 14 мая закроют заезды на ЗСД, относящиеся к набережной реки Екатерингофки: заезд с реки на ЗСД в сторону Васильевского острова; а также заезд с реки на ЗСД сторону Благодатной улицы.

Водители могут объехать закрытые участки по набережной Обводного канала и по Митрофаньевскому шоссе. Ближайший заезд на ЗСД можно найти с Благодатной улицы.

На вторую половину месяца запланированы другие ограничения: с 8 часов 19 мая до 6 часов 21 мая закроют съезд на ЗСД с Ленинского проспекта, с 8.00 21 мая до 6.00 23 мая ограничат движение на съезде с КАД от Таллинского шоссе в сторону Благодатной улицы. С 20 мая до 21 мая на съезде с Автомобильной улицы на ЗСД в сторону Благодатной будет замедлено движение по первой и второй полосам.

Фото: ВКонтакте.