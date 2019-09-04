На ЗСД всмятку разбился Peugeot: видео

В ночь на 4 сентября на участке ЗСД в сторону юга от Васильевского острова произошло ДТП. По словам очевидцев, на трассе всмятку разбился Peugeot. Один из очевидцев опубликовал в социальных сетях видео с места происшествия.
По мнению автора поста, автомобилиста подвела скользкая от дождя дорога. Возможно, иномарку занесло, и она врезалась в ограждение.
Разбитый автомобиль расположился поперек крайней левой полосы, поэтому для проезда других участников движения осталась одна правая полоса. На месте аварии работали сотрудники спецслужб, в том числе МЧС и ДПС. О состоянии водителя Peugeot информации нет.
Ранее мы писали, что пьяный таксист снес светофор и ограждения на перекрестке Котина и Маршала Казакова.
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