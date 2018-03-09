Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 20:54
0
ProkVad
250
Код вставки плеера

На ЗСД пешеход влетел в лобовое стекло "Опеля"

0
 
 

Пострадавшего госпитализировали с ушибом.

Вечером 9 марта пешеход влетел в лобове стекло автомобиля, получив значительные ушибы.

Сегодня, 9 марта, в Приморском райое на ЗСД пешеход перебегал дорогу на запрещённый красный цвет сигнала светофора, во время чего на него наехал водитель управляющий "Опелем".

В результате столкновения пешеход влетел в лобое стекло. По словам очевидцев лобоев стекло он насквозь не пробил, но оставил сильную вмятину.  

Получив сильный ушиб - пострадавшего госпитализировали. О его состоянии не собщается.

Видео: Piter.TV

Теги: авария , дтп , зсд , опель , приморский район
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5