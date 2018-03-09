На ЗСД пешеход влетел в лобовое стекло "Опеля"

Пострадавшего госпитализировали с ушибом.

Вечером 9 марта пешеход влетел в лобове стекло автомобиля, получив значительные ушибы.

Сегодня, 9 марта, в Приморском райое на ЗСД пешеход перебегал дорогу на запрещённый красный цвет сигнала светофора, во время чего на него наехал водитель управляющий "Опелем".

В результате столкновения пешеход влетел в лобое стекло. По словам очевидцев лобоев стекло он насквозь не пробил, но оставил сильную вмятину.

Получив сильный ушиб - пострадавшего госпитализировали. О его состоянии не собщается.

Видео: Piter.TV